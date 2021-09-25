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Пострадавшим от наводнения в Германии уже выплатили 1,5 миллиарда евро

Суббота, 25 сентября 2021, 13:38

Немецкие страховые компании погасили пятую часть всех страховых убытков вследствие сильного наводнения, которое произошло более двух месяцев назад на западе Германии.

Об этом сообщил генеральный директор Немецкой страховой ассоциации (GDV) Йорг Асмуссен, передает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Мы уже выплатили более пятую часть суммы убытков, около 1,5 миллиарда евро", - сказал Асмуссен и уточнил, что примерно один миллиард евро выплачено частным домохозяйствам и около половины миллиарда евро - малым и средним предприятиям.

Общая сумма страховой ущерба составляет около семи миллиардов евро, отметил Асмуссен.

По его словам, насчитывается 250 000 отдельных страховых случаев, 50000 из которых связаны с повреждением автомобилей.

"Циклон "Бернд" и дальнейшее наводнение стали худшим природным бедствием, которое мы видели в Германии со времен Второй мировой войны", - подчеркнул Асмуссен.

При этом он заверил, что страховые компании справятся с выплатой компенсаций убытков от наводнения. Асмуссен объяснил, что когда эти компании соглашаются застраховать риски, объем обязательств по которым может превысить сумму денег, имеющуюся у страховых компаний, то они прибегают к перестрахованию, то есть подписывают соглашение с другими самостоятельными компаниями. Это обеспечивает отрасли большие резервы капитала.

Циклон "Бернд", обрушившийся на запад Германии 14-15 июля, вызвал сильное наводнение. Число жертв стихийного бедствия превысило 180 человек. Кроме земли Рейнланд-Пфальц, сильный удар стихии пришелся на землю Северный Рейн-Вестфалия, где погибли 47 человек.

Общегерманское объединение страховых компаний оценило застрахованы убытки в районах наводнения в 7 миллиардов евро, что делает циклон и его последствия самой дорогой природной катастрофой в Германии в этом веке.

Темы: Германия


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