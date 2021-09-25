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В ДТП в Польше погиб украинец

Суббота, 25 сентября 2021, 18:01

Гражданин Украины в возрасте около 30 лет погиб в ДТП, которое произошло в пятницу днем в населенном пункте Лигота Малая вблизи города Олесница на юго-западе Польши.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

Как сообщили в местной полиции, водитель потерял контроль над автомобилем марки Renault Scenic, который съехал с дороги и перевернулся.

Как выяснила полиция, в автомобиле находились еще два человека, также граждане Украины. Однако они не получили значительных травм.

Местные правоохранители проверяют информацию, был ли погибший водителем авто. Это должны установить эксперты после исследования генетического материала.

Как сообщалось, 15 сентября в результате ДТП в населенном пункте Немгловы Лодзинского воеводства в центре Польши погибли двое граждан Украины.

Темы: ДТППольша


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