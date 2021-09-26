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Лидера партии Меркель раскритиковали за "засвеченный" бюллетень

Воскресенье, 26 сентября 2021, 16:48
ФОТО С TWITTER ЕП

Лидера "Христианско-демократического союза" Армина Лашета раскритиковали за то, что он свернул свой бюллетень таблицей наружу и из него можно было легко увидеть, за кого отдан голос.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

После того, как появились фотографии Лашета с избирательного участка, ряд политиков, в частности от SPD - главного оппонента ХДС, раскритиковали его за нарушение тайны голосования.

"С точки зрения соблюдения секретности, Лашет - лучший канцлер для всех иностранных спецслужб", - пошутил бывший депутат SPD Герольд Райхенбах.

Уполномоченный по надзору за федеральными выборами (Bundeswahlleiter) заявил, что несмотря на то, что Лашет нарушил тайну голосования, его бюллетень не будет признан недействительным - так как уже был брошен в урну, а факт голосования за собственную политсилу не является неожиданностью.

Армин Лашет голосовал на участке, расположенном в средней школе в Аахене. Он заявил, что выборы определят жизнь Германии на ближайшие годы и "каждый голос имеет значение".

Уже проголосовали и другие топ-кандидаты в канцлеры - лидер SPD Олаф Шольц и лидер "Зеленых" Анналена Бербок. Обое голосовали в Потсдаме.

Напомним, нынешние выборы определят преемника Ангелы Меркель на посту канцлера, который она занимает уже 16 лет. Соцопросы предсказывают победу социал-демократам. Согласно последним цифрами, они имеют поддержку на уровне 25-26%, ХДС-ХСС - 22-25%, "Зеленые" - 16-17%.

В то же время, отмечает Spiegel, результаты выборов еще могут удивить, потому что значительное количество избирателей - около четверти - до последнего не были уверены, за кого проголосуют.

На предыдущих федеральных выборах SPD получили свой худший результат в истории - 20,5%, тогда как ХДС-ХСС имели 32,9% голосов. Третьей оказалась правопопулистская AfD с 12,6%, а за ними - FDP с 10,7%. На этот раз в соцопросах AfD выразили поддержку 10% респондентов.

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Темы: Германиявиборы


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