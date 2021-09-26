Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лидера партии Меркель раскритиковали за "засвеченный" бюллетень

Воскресенье, 26 сентября 2021, 16:48
Лидера партии Меркель раскритиковали за засвеченный бюллетень
ФОТО С TWITTER ЕП

Лидера "Христианско-демократического союза" Армина Лашета раскритиковали за то, что он свернул свой бюллетень таблицей наружу и из него можно было легко увидеть, за кого отдан голос.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

После того, как появились фотографии Лашета с избирательного участка, ряд политиков, в частности от SPD - главного оппонента ХДС, раскритиковали его за нарушение тайны голосования.

"С точки зрения соблюдения секретности, Лашет - лучший канцлер для всех иностранных спецслужб", - пошутил бывший депутат SPD Герольд Райхенбах.

Уполномоченный по надзору за федеральными выборами (Bundeswahlleiter) заявил, что несмотря на то, что Лашет нарушил тайну голосования, его бюллетень не будет признан недействительным - так как уже был брошен в урну, а факт голосования за собственную политсилу не является неожиданностью.

Армин Лашет голосовал на участке, расположенном в средней школе в Аахене. Он заявил, что выборы определят жизнь Германии на ближайшие годы и "каждый голос имеет значение".

Уже проголосовали и другие топ-кандидаты в канцлеры - лидер SPD Олаф Шольц и лидер "Зеленых" Анналена Бербок. Обое голосовали в Потсдаме.

Напомним, нынешние выборы определят преемника Ангелы Меркель на посту канцлера, который она занимает уже 16 лет. Соцопросы предсказывают победу социал-демократам. Согласно последним цифрами, они имеют поддержку на уровне 25-26%, ХДС-ХСС - 22-25%, "Зеленые" - 16-17%.

В то же время, отмечает Spiegel, результаты выборов еще могут удивить, потому что значительное количество избирателей - около четверти - до последнего не были уверены, за кого проголосуют.

На предыдущих федеральных выборах SPD получили свой худший результат в истории - 20,5%, тогда как ХДС-ХСС имели 32,9% голосов. Третьей оказалась правопопулистская AfD с 12,6%, а за ними - FDP с 10,7%. На этот раз в соцопросах AfD выразили поддержку 10% респондентов.

Читайте также: Поворот влево: как в Германии сменился лидер гонки и какие последствия это будет иметь,

а также Между критикой Путина и попытками объясниться: какой будет Германия после Меркель.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Германиявиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Германия
СМИ: Немецкая разведка прослушивала Пригожина и Лукашенко во время мятежа в РФ
Германия ускорит строительство СПГ-терминалов после отказа от газа из РФ
Мостоукладчик и средства против дронов: новый пакет помощи от Германии
Последние новости
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
Все новости...
Реклама: