Лидера партии Меркель раскритиковали за "засвеченный" бюллетень

Лидера "Христианско-демократического союза" Армина Лашета раскритиковали за то, что он свернул свой бюллетень таблицей наружу и из него можно было легко увидеть, за кого отдан голос.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Unions-Kanzlerkandidat @ArminLaschet hat seinen Stimmzettel beim Einwurf in die Urne so gefaltet, dass seine Wahl nicht geheim erfolgte. Es ist zu sehen, wo er seine Kreuze gemacht hat. Derzeit wird geprüft, ob #Laschet gegen das Wahlgeheimnis verstoßen hat. pic.twitter.com/yiFVlUL4GP — WDR aktuell (@WDRaktuell) September 26, 2021

После того, как появились фотографии Лашета с избирательного участка, ряд политиков, в частности от SPD - главного оппонента ХДС, раскритиковали его за нарушение тайны голосования.

"С точки зрения соблюдения секретности, Лашет - лучший канцлер для всех иностранных спецслужб", - пошутил бывший депутат SPD Герольд Райхенбах.

Уполномоченный по надзору за федеральными выборами (Bundeswahlleiter) заявил, что несмотря на то, что Лашет нарушил тайну голосования, его бюллетень не будет признан недействительным - так как уже был брошен в урну, а факт голосования за собственную политсилу не является неожиданностью.

Армин Лашет голосовал на участке, расположенном в средней школе в Аахене. Он заявил, что выборы определят жизнь Германии на ближайшие годы и "каждый голос имеет значение".

Уже проголосовали и другие топ-кандидаты в канцлеры - лидер SPD Олаф Шольц и лидер "Зеленых" Анналена Бербок. Обое голосовали в Потсдаме.

Напомним, нынешние выборы определят преемника Ангелы Меркель на посту канцлера, который она занимает уже 16 лет. Соцопросы предсказывают победу социал-демократам. Согласно последним цифрами, они имеют поддержку на уровне 25-26%, ХДС-ХСС - 22-25%, "Зеленые" - 16-17%.

В то же время, отмечает Spiegel, результаты выборов еще могут удивить, потому что значительное количество избирателей - около четверти - до последнего не были уверены, за кого проголосуют.

На предыдущих федеральных выборах SPD получили свой худший результат в истории - 20,5%, тогда как ХДС-ХСС имели 32,9% голосов. Третьей оказалась правопопулистская AfD с 12,6%, а за ними - FDP с 10,7%. На этот раз в соцопросах AfD выразили поддержку 10% респондентов.

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