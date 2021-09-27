Бывший лидер Каталонии временно вернется в Бельгию после задержания в Италии

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон 27 сентября возвращается в Бельгию после временного задержания в Италии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Евродепутат заявил, что хочет принять участие в заседании комитета в Европарламенте в Брюсселе. Однако Пучдемон уже объявил, что вернется в Италию для слушаний в конце недели.

Суд в городе Сассари на Сицилии планирует 4 октября рассмотреть запрос Испании об экстрадиции политика.

На прошлой неделе Пучдемона задержали во время посещения им итальянского острова на основании европейского ордера на арест.

Впрочем, впоследствии итальянский суд постановил, что каталонский политик не обязан оставаться на острове или в Италии до выяснения дальнейших шагов, связанных с запросом Испании на его экстрадицию. Таким образом, Пучдемону позволили покинуть страну.

Пучдемон подпадает под действие европейского ордера на арест, выданного Испанией, которая добивается его экстрадиции из-за его роли в референдуме о независимости.

В марте Европарламент лишил Пучдемона иммунитета, которым он пользовался с 2019 года. А в августе Суд Европейского союза оставил в силе решение о снятии неприкосновенности.

Напомним, Мадрид помиловал девять каталонских политиков, заключенных за организацию референдума в 2017 году, и освободил их от длительных тюремных сроков.

В октябре 2019 года Верховный суд Испании приговорил девять лидеров каталонских сепаратистов от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме.