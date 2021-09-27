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Украина переносит встречу с Венгрией и обратится в ЕС из-за российско-венгерского соглашения о газе

Понедельник, 27 сентября 2021, 14:29
Фото с karpathir.com

Министерство иностранных дел Украины инициировал перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества из-за решения Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с российским "Газпромом" на поставку газа в обход Украины.

Об этом говорится в обнародованном 27 сентября заявлении МИД Украины, сообщает "Европейская правда".

"Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям", - заявил украинское министерство.

В МИД настаивают, что Венгрии и в дальнейшем выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины, которая позволяет кратчайшим путем бесперебойно поставлять газ в страны Европы.

МИД "с грустью отмечает", что это решение наносит ущерб "позитивным результатам и тенденциям в двусторонних украинско-венгерских отношениях, для достижения которых приложено много усилий и энергии лично министрами иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрием Кулебой и Петером Сийярто".

29-30 сентября в Будапеште должно было состояться пятое заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества с сопредседательства глав МИД двух стран.

Из-за венгерско-российского газового соглашения МИД инициировало переноса заседания комиссии на более поздний срок, поскольку соглашение "будет иметь существенное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы, создает новые обстоятельства, которые требуют всестороннего анализа рисков и угроз, а также согласованных действий стран региона, чтобы минимизировать ее негативные последствия", подчеркнули в министерстве.

Когда состоится перенесено заседание, в МИД не уточнили.

Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики, добавили в МИД.

Подписание долгосрочного контракта о поставках российского газа до конца 2036 между правительством Венгрии и российским "Газпромом" ожидается 27 сентября. Глава "Газпрома" Алексея Миллера должен прибыть для подписания в Будапешт.

О договоренности между Москвой и Будапештом стало известно в конце августа.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что соглашение с "Газпромом" рассчитана на 15 лет, с возможностью изменить закуплены объемы через 10 лет.

Согласно договору, "Газпром" будет ежегодно отгружать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров природного газа по двум маршрутам: 3,5 миллиарда кубометров через Сербию и 1 млрд кубометров через Австрию.

Темы: ВенгрияРосcиягазМИДмеждународные отношения
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