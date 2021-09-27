В парламент Германии впервые прошли "зеленые" трансгендерные женщины

В немецком Бундестаге по итогам выборов в воскресенье 27 сентября впервые будут заседать женщины-трансгендеры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Обе будущие депутатки, Тесса Ганзерер и Нике Славик, которые являются представительницами партии "Зеленых", вошли в историю, став первыми трансгендерными женщинами в Бундестаге.

"Это историческая победа для "Зеленых", но также и для транс-движения и для всего квир-сообщества", - сказала агентству 44-летняя Ганзерер. По ее словам, результат голосования стал символом открытого и толерантного общества.

Ганзерер была выбрана в местный парламент Баварии в 2013 году. Она ставит целью упростить процедуру утверждения изменения пола в документах, удостоверяющих личность.

Ганзерер, которая имеет двух сыновей, также хочет законодательных изменений, которые позволили бы матерям-лесбиянкам усыновлять детей.

27-летняя Славик назвала результат голосования невероятным. Она попала в парламент в списке кандидатов от "Зеленых" в западной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Напомним, "Зеленые" заняли третье место на выборах 27 сентября с 14,8% голосов избирателей. Скорее всего, они войдут в правительственную коалицию.

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