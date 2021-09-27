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Венгрия подписала новое соглашение с "Газпромом" несмотря на критику Украины

Понедельник, 27 сентября 2021, 16:38
Венгрия подписала новое соглашение с Газпромом несмотря на критику Украины

Венгрия в понедельник подписала новый долгосрочный договор о поставках газа с Россией, который жестко раскритиковала Украина, отменив запланированную встречу межправительственной комиссии в Будапеште.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Соглашение в Будапеште подписали заместитель генерального директора "Газпром экспорта" Дмитрий Аверкин и главный исполнительный директор венгерской энергокомпании MVM Group Дьердь Ковор.

Соглашение с "Газпромом" рассчитано на 15 лет, с возможностью изменить закупленные объемы через 10 лет.

Согласно договору, "Газпром" будет ежегодно отгружать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров природного газа по двум маршрутам: 3,5 миллиарда кубометров через Сербию и 1 миллиард кубометров через Австрию.

Через планы подписания соглашения МИД Украины заявил 27 сентября, что инициировал перенос заседания межправительственной украинский-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться на днях в Будапеште.

В МИД настаивают, что Венгрии выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины, которая позволяет кратчайшим путем бесперебойно поставлять газ в страны Европы.

Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики, добавили в МИД.

Темы: ВенгрияГазпромРосcияУкраина
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