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Взрыв в жилом доме в Гетеборге: 23 пострадавших

Вторник, 28 сентября 2021, 10:43

Мощный взрыв произошел в многоквартирном доме в центре шведского города Гетеборг во вторник утром.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aftonbladet.

Взрыв произошел утром около 5:00 в одной из квартир многоэтажного дома в районе Аннедал. Начался пожар, который распространился на соседние помещения. Что именно взорвалось, пока неизвестно.

Медицинские службы сообщили, что 23 человека госпитализированы. Три пожилые женщины серьезно ранены.

В результате взрыва повреждены несколько квартир и лестничные клетки трех этажей. На месте работают около пятнадцати пожарных подразделений.

Из пострадавшего дома и соседних зданий эвакуированы от 100 до 200 человек. Полиция начала предварительное расследование.

Темы: Германиячрезвычайное происшествие
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