МИД вызвал посла Венгрии из-за подписания соглашения с РФ на поставку газа
Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Венгрии в Киеве после аналогичного шага Будапешта в связи с подписанием венгерской стороной нового долгосрочного контракта с "Газпромом".
Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил спикер МИД Олег Николенко.
"МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию: транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность нашего государства и энергетическую безопасность Европы", - сказал Николенко.
В МИД отметили, что новое соглашение Венгрии с "Газпромом" наносит серьезный удар украинско-венгерским отношениям. "Украинская сторона предпримет решительные меры для защиты национальных интересов", - добавил Николенко.
Посол Венгрии должен прибыть в МИД во вторник в 13:00.
Напомним, Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпром" на поставку газа в обход Украины.
В связи с планами подписания соглашения МИД Украины заявил 27 сентября, что инициировал перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться на днях в Будапеште.
Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию по поводу предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики, добавили в МИД.