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МИД вызвал посла Венгрии из-за подписания соглашения с РФ на поставку газа

Вторник, 28 сентября 2021, 12:17
Здание МИД Украины (Фото прессслужбы ведомства)

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Венгрии в Киеве после аналогичного шага Будапешта в связи с подписанием венгерской стороной нового долгосрочного контракта с "Газпромом".

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию: транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность нашего государства и энергетическую безопасность Европы", - сказал Николенко.

В МИД отметили, что новое соглашение Венгрии с "Газпромом" наносит серьезный удар украинско-венгерским отношениям. "Украинская сторона предпримет решительные меры для защиты национальных интересов", - добавил Николенко.

Посол Венгрии должен прибыть в МИД во вторник в 13:00.

Напомним, Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпром" на поставку газа в обход Украины.

В связи с планами подписания соглашения МИД Украины заявил 27 сентября, что инициировал перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться на днях в Будапеште.

Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию по поводу предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики, добавили в МИД.

Темы: ВенгрияРосcиягазМИДУкраина
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