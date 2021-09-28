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Премьер пригрозил тюрьмой Саакашвили, который собрался в Грузию

Вторник, 28 сентября 2021, 17:18

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили опубликовал в соцсетях фото своего билета назад в Грузию в день местных выборов; премьер Ираклий Гарибашвили напомнил, что по возвращении его ждет тюрьма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Civil.ge.

Саакашвили опубликовал билет на своей странице в Facebook 27 сентября на 2 октября, таким образом подтверждая свои намерения, озвученные еще в начале месяца. Он сказал, что "не имеет личных амбиций" и не претендует на какие-то должности, но хочет принять участие в "спасения Грузии".

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в свою очередь обвинил Саакашвили в попытках дестабилизации и пообещал ему немедленный арест.

"Как только (Саакашвили) ступит на нашу землю, он будет задержан и доставлен в тюрьму... Никто на свете не может помешать выполнению закона. Те, кто попытается - окажутся в тюрьме. Мы гарантируем это именем закона и государства... Саакашвили осужден, он сделал неисправимые ошибки и нанес большой вред стране", - цитирует Гарибашвили "Новости-Грузия".

Он также выразил сомнение, что защищать экс-президента выйдет значительное количество людей.

Напомним, Михеил Саакашвили не был в Грузии с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция, проживая в Европе, США и в Украине. Сейчас Саакашвили является гражданином Украины.

В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к шести годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Также экс-президенту предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал "Имеди". Саакашвили отвергает все обвинения и называет дела политически мотивированными.

Весной 2020 года после назначения Саакашвили председателем исполнительного комитета Национального совета реформ в Украине Грузия отозвала своего посла для консультаций, он вернулся в Киев почти после года перерыва.

После того напряжения в отношениях между странами неоднократно добавляли заявления Саакашвили о политической ситуации в Грузии незадолго перед парламентскими выборами. В МИД Украины отметили, что Саакашвили в своих комментариях не представляет позицию Украины.

Темы: СаакашвилиГрузия
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