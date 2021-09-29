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В Латвии медсестру, подделавшую ковид-тест минимум одному человеку, оштрафовали на €1500

Среда, 29 сентября 2021, 10:27

Латвийская медсестра, которую поймали на фальсификации результата теста на коронавирус, заплатила 1500 евро штрафа, ей грозит и уголовная ответственность.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

В прокуратуру по расследованию уголовных преступлений в госучреждениях поступило обращение от Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией об открытии производства против медсестры, которая попыталась обеспечить отрицательный результат теста для пациента, планировавшего поездку за границу.

По данным прокуратуры, медсестра отправила документации в лабораторию для ПЦР-теста образцы другого человека, а не того, у которого взяли тест.

Отмечается, что она признала свою вину и уже заплатила штраф в размере 1500 евро.

Это не первый известный случай подделки документов, связанных с эпидемией коронавируса. Так, в августе сообщали о задержании семи человек, которых заподозрили в посредничестве при выдаче за деньги справок о прививках, которых на самом деле не делали. Их клиентами могли быть около 200 человек.

Похожие случаи фиксировали и в других странах.

Темы: Латвиявакцинация
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