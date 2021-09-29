Топливный кризис в Британии: военных привлекли для перевозки цистерн на АЗС

Британских военных водителей привлекут к перевозке цистерн с топливом для пополнения пустых заправок на фоне очередей на АЗС по всей стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Министр бизнеса Кваси Квартенг сказал, что 150 солдат были мобилизованы и будут водить цистерны в течение нескольких дней.

"Последние несколько дней были тяжелыми, мы видели большие очереди. Но я думаю, что ситуация стабилизируется, мы отправляем бензин на заправочные площадки", – сказал Квартенг.

Великобритания уже почти неделю охвачена паникой на АЗС, из-за которой заправки в крупных городах опустели после того, как нефтяные компании предупредили, что у них недостаточно водителей для перевозки бензина и дизельного топлива с нефтеперерабатывающих заводов.

На вопрос, может ли министр гарантировать, что не будет проблем накануне напряженного периода розничной торговки перед Рождеством, Квартенг сказал: "Я ничего не гарантирую. Я только говорю, что я думаю, что ситуация стабилизируется".

Промышленные группы заявили, что наибольшая нехватка топлива возникла в Лондоне, на юго-востоке и в других английских городах.

Великобритания покинула единый рынок ЕС в начале этого года, что не позволило перевозчикам нанимать водителей из стран блока. Чтобы решить эту проблему, правительство заявило, что будет выдавать временные визы 5000 иностранным водителям, что раньше было исключено.

Однако европейские водители могут не захотеть воспользоваться предложением о визе, поскольку она будет выдаваться только на четыре месяца.

Ранее правительство Великобритании приостановило действие закона о конкуренции, что должно способствовать решению проблемы с нехваткой горючего на АЗС. Такой шаг должен помочь компаниями обмениваться информацией и отдавать приоритет тем частям страны, где дефицит наибольший.