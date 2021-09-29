Северная Македония признала украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19

Северная Македония официально признала украинские свидетельства о вакцинации от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Северная Македония официально признала украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19. Продолжаем расширять список доступных для въезда стран и увеличивать свободу путешествий для граждан Украины", - написал Кулеба.

🇲🇰Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19.



Продовжуємо розширювати список доступних для в’їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України.

#ВакцинуйсяТаМандруй



Всі деталі щодо подорожей👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 29, 2021

С 1 сентября 2021 при въезде и выезде с территории Северной Македонии необходимо наличие одного из следующих документов: справки (сертификата) о проведенной иммунизации (вакцинации) от вируса SARS-CoV-2; справки (сертификата) о перенесенном заболевании на СOVID-19 в течение последних 45 дней, начиная со дня выздоровления; отрицательного результата PCR-теста на SARS-CoV-2, полученного за 72 часа до въезда на территорию Северной Македонии; или отрицательного результата экспресс-теста на антиген, полученного за 48 часов до въезда в Северную Македонию.

Наличие указанных документов не требуется для лиц в возрасте до 18 лет.