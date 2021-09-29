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Северная Македония признала украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19

Среда, 29 сентября 2021, 21:49

Северная Македония официально признала украинские свидетельства о вакцинации от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Северная Македония официально признала украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19. Продолжаем расширять список доступных для въезда стран и увеличивать свободу путешествий для граждан Украины", - написал Кулеба.

 С 1 сентября 2021 при въезде и выезде с территории Северной Македонии необходимо наличие одного из следующих документов: справки (сертификата) о проведенной иммунизации (вакцинации) от вируса SARS-CoV-2; справки (сертификата) о перенесенном заболевании на СOVID-19 в течение последних 45 дней, начиная со дня выздоровления; отрицательного результата PCR-теста на SARS-CoV-2, полученного за 72 часа до въезда на территорию Северной Македонии; или отрицательного результата экспресс-теста на антиген, полученного за 48 часов до въезда в Северную Македонию.

Наличие указанных документов не требуется для лиц в возрасте до 18 лет.

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Темы: УкраинаКулеба ДмитрийМакедония
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