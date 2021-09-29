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Президент Финляндии посетовал на отсутствие диалога между ЕС и РФ

Среда, 29 сентября 2021, 22:54

Президент Финляндии Саули Ниинисте предостерег перед последствиями ухудшения отношений ЕС и России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Несмотря на существующие между ЕС и Россией разногласия, по словам Ниинисте, нельзя упускать возможности для обсуждения угроз, касающихся всей Европы.

"Есть опасность, что традиция безопасности, основанной на сотрудничестве, будет потеряна. Так, идя с закрытыми глазами, мы можем оказаться среди еще более серьезного конфликта, чем сейчас ", - сказал он.

Президент напомнил, что отношения Финляндии с Россией основаны на прямом диалоге.

Он не верит, что стабильная безопасность и предсказуемые отношения между Западом и Россией могут быть основаны только на вооруженной силе.

"Как страна-партнер НАТО Финляндия внимательно следит за развитием ситуации извне: в каком свете военный альянс видит свои отношения с партнерами и чизалишаться двери для членства открытыми?" - сказал президент Финляндии, комментируя отношения своей страны с НАТО.

Президент подчеркнул, что в международной политике необходимо умение вести трансграничный диалог между государствами.

"Вместо нынешнего диалога, при котором мы остаемся глухими друг к другу, нам нужен диалог, который на самом деле преодолевает границы. Это диалог, который принимает во внимание наши разногласия, но стремится укрепить доверие и найти наши общие знаменатели ", - подытожил Ниинисте.

Темы: ФинляндияЕСРосcиядипломатические отношения
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