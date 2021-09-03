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ЕС отправит обратно произведенные в ЮАР вакцины против COVID-19

Пятница, 3 сентября 2021, 02:41
ЕС отправит обратно произведенные в ЮАР вакцины против COVID-19

ЕС отправит миллионы доз вакцины против COVID-19 Johnson & Johnson, произведенной в Южной Африке компанией Aspen Pharmacare, обратно на континент.

Источник: посланник Африканского союза Стрив Масийва и директор Африканского центра контроля заболеваний Джон Нкенгасонг, которых цитирует AFP

Детали: Масийва сказал, что "все вакцины, произведенные Aspen, останутся в Африке и будут распространяться в Африке", добавив, что договоренность Aspen Pharmacare об экспорте доз в Европу "прекращена".

Масийва добавил, что "европейцы обязались предоставить нам 200 млн доз до конца декабря".

Как пишет AFP, объявление было сделано в связи с тем, что в Африке пытаются иммунизировать население от COVID-19, частично из-за отсутствия поставок и широко распространенной нерешительности относительно вакцины.

По словам Нкенгасонга, количество людей, которые прошли полную иммунизацию от коронавируса на континенте, составляет около 2,93%.

Напомним: Ранее сообщалось, что Африка получит приоритет в распределении вакцин против COVID-19, выделенных странами G7.

Темы: вакцинацияАфрика
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