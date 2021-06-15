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Африка отримає пріоритет в розподілі вакцин від G7 — ВООЗ

Вівторок, 15 червня 2021, 01:59

Африка отримає пріоритет у розподілі вакцин проти COVID-19, виділених країнами G7.

Джерело: Брюс Ейлвард, старший радник ВООЗ і координатор акселератора ACT (доступу до інструментів COVID-19), якого цитує The Guardian

Пряма мова: "Африка є одним з найбільш уразливих і недостатньо обслуговуваних (регіонів), тому пріоритет буде відданий дозам, які повинні бути доставлені... на африканський континент".

Деталі: Як зазначається, кількість доз, доставлених в Африку, буде визначена в найближчі тижні.

Що передувало: 13 червня лідери країн G7 на саміті в Британії погодилися розподілити 2,3 млрд доз вакцин серед країн, що розвиваються, до кінця 2022 року.

Передісторія:

  • Тільки 1% з 1,3 мільярда вакцин, введених у всьому світі, був введений в Африці.
  • На континент прибули тільки 28 мільйонів доз - це менше 2% населення континенту - в той час як в деяких багатших країнах вакциновано набагато більше, ніж половина населення.
  • Африці буде потрібно не менше 20 млн доз AstraZeneca протягом наступних шести тижнів, щоб зробити другі щеплення всім тим, хто отримав першу дозу. Крім того, необхідні ще 200 млн доз схвалених вакцин, щоб на континенті могли вакцинувати 10% свого населення до вересня.

Теми: вакцинаціяАфрика


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