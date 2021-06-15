Африка отримає пріоритет в розподілі вакцин від G7 — ВООЗ

Африка отримає пріоритет у розподілі вакцин проти COVID-19, виділених країнами G7.

Джерело: Брюс Ейлвард, старший радник ВООЗ і координатор акселератора ACT (доступу до інструментів COVID-19), якого цитує The Guardian

Пряма мова: "Африка є одним з найбільш уразливих і недостатньо обслуговуваних (регіонів), тому пріоритет буде відданий дозам, які повинні бути доставлені... на африканський континент".

Деталі: Як зазначається, кількість доз, доставлених в Африку, буде визначена в найближчі тижні.

Що передувало: 13 червня лідери країн G7 на саміті в Британії погодилися розподілити 2,3 млрд доз вакцин серед країн, що розвиваються, до кінця 2022 року.

Передісторія: