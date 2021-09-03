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Две области не соответствуют требованиям "зеленой" зоны

Пятница, 3 сентября 2021, 12:05
Фото "Укринформа"

Луганская и Одесская области уже два дня не соответствуют зеленой зоне эпидемической опасности по уровню госпитализаций с COVID-19 или подозрением на него.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: В Луганской области два дня подряд наблюдаются высокие показатели госпитализации больных COVID-19: 2 сентября они составляли 51,4%, 1 сентября – 75,8% (при норме не более 50%).

В Одесской области также зафиксировано превышение по данному показателю: 53,7% и 70,2% соответственно.

31 августа уровень госпитализаций был превышен в Ивано-Франковской и Черниговской областях, а 1 сентября – во Львовской и Херсонской областях, но по состоянию на 2 сентября ситуация стабилизировалась.

Все регионы Украины пока попадают в "зеленую зону", в соответствии с адаптивным карантином.

 

Напомним: За сутки 2 сентября в Украине зафиксировали 2 693 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 826 человек, умерли от осложнений 45 больных, выздоровели 1 112 человек.

Больше всего случаев заболевания в четверг зарегистрировали в г. Киев (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях.

Алена Рощенко, УП
Темы: Covid-2019коронавирускарантинэпидемия
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