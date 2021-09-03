Зеленский хочет двойного гражданства, но из-за агрессии России есть нюансы

Президент Владимир Зеленский выступает за принятие законодательства о двойном гражданстве в Украине, однако отмечает, что из-за внешней агрессии России, подход к этому вопросу не может быть универсальным.

Источник: выступление президента Зеленского в Стэнфорде

Прямая речь: "Да я выступаю за двойное гражданство. Рассматривается этот вопрос среди парламентариев Украины. Но здесь очень важно, действительно-ли это актуально именно сегодня... Вы знаете правду, что... была длительная паспортизация на протяжении более 20 лет российскими паспортами граждан Украины на территории Крыма.

Сейчас идут параллельные вещи на территории временно оккупированного Донбасса. около 600 тысяч российских паспортов розданы на наших украинских территориях, которые сейчас оккупированы.

Поэтому двойное гражданство сегодня в мирное время очень быстро парламентарии проголосовали бы... Вопрос сложный из-за того, что есть паспортизация (со стороны РФ - ред.) и некоторые граждане, которые имеют другие гражданства, могут через этот закон принять украинское. А мы должны очень серьезно защищать сегодня наши границы".

Детали: Зеленский добавил, что законодательство о двойном гражданстве не может быть в Украине "универсальным". Подход к каждой отдельно взятой стране должнен быть разным.

Предыстория:

В феврале Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров в течение разработать законопроект об обнаружении украинцев с двойным гражданством.