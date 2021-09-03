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Взрыв ракеты Alpha был контролируемым: в компании украинца считают запуск успешным

Пятница, 3 сентября 2021, 13:41
фото из Твиттера Jack Beyer

Американская компания - разработчик ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc., собственником которой является украинский бизнесмен Максим Поляков, сообщила, что полет ракеты Alpha был прерван согласно протоколам безопасности.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании.

Дословно: "Взрыв ракеты Alpha компании Firefly Aerospace был контролируемым! Ее полет был прекращен командой Space Launch Delta 30 базы Космических войск Ванденберг после фиксации отклонения в траектории полета".

Детали: При этом, в компании подчеркивают, что сам запуск ракеты Alpha компании Firefly Aerospace можно называть успешным.

Ракета Firefly Alpha не взорвалась самопроизвольно, ее полет был прерван из центра управления Space Launch Delta 30 из-за аномалии, согласно протоколам безопасности полетов, - подчеркнули в компании.

Что предшествовало: 3 сентября частная компания Firefly Aerospace запустила космическую ракету Alpha. Запуск состоялся в 4:59 по киевскому времени с базы Ванденберг Космических сил США в Калифорнии. Сначала запуск планировался в 4:00, однако был отложен: Alpha прервала обратный отсчет.

По прошествии более двух минут полета на ракете произошла аномалия, из-за которой миссия была прервана. Ракета была взорвана.

Темы: космос
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