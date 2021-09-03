Украинско-американская компания запустила ракету в космос, но миссия была прервана
Украинско-американская частная компания Firefly Aerospace запустила космическую ракету Alpha.
Источник: трансляция, "Лига", компания Firefly Aerospace в Твиттере
Детали: Запуск состоялся в 4:59 по киевскому времени с базы Ванденберг Космических сил США в Калифорнии. Сначала запуск планировался в 4:00, однако был отложен: Alpha прервала обратный отсчет.
По прошествии более двух минут полета на ракете произошла аномалия, из-за которой миссия была прервана. Ракета была взорвана.
Video: Firefly Alpha's in-flight anomaly. Stay tuned to the NSF youtube channel for the full video. @NASASpaceflight pic.twitter.com/Ck4fB98Xbc— Jack Beyer (@thejackbeyer) September 3, 2021
В Firefly Aerospace заявили, что проведут расследование, чтобы установить точную причину аварии.
Official Statement of our First Test Flight pic.twitter.com/t6QoOmpwrN— Firefly Aerospace (@Firefly_Space) September 3, 2021
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Справка: Firefly Aerospace (ранее - Firefly Space Systems) - частное аэрокосмическое предприятие, со штаб-квартирой в Остине (Техас, США), которое разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска грузов в космос. В 2017 году компанию купил украинский предприниматель Максим Поляков, он перезапустил ее под новым названием Firefly Aerospace.
Что предшествовало: 20 августа Firefly Aerospace провела финальный тест ракеты Alpha.