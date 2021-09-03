Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинско-американская компания запустила ракету в космос, но миссия была прервана

Пятница, 3 сентября 2021, 09:31
Украинско-американская компания запустила ракету в космос, но миссия была прервана

Украинско-американская частная компания Firefly Aerospace запустила космическую ракету Alpha.

Источник: трансляция, "Лига", компания Firefly Aerospace в Твиттере

Детали: Запуск состоялся в 4:59 по киевскому времени с базы Ванденберг Космических сил США в Калифорнии. Сначала запуск планировался в 4:00, однако был отложен: Alpha прервала обратный отсчет.

По прошествии более двух минут полета на ракете произошла аномалия, из-за которой миссия была прервана. Ракета была взорвана.

В Firefly Aerospace заявили, что проведут расследование, чтобы установить точную причину аварии. 

Читайте также: Максим Поляков, Firefly: Космический бизнес — это бизнес политический и ему нужна господдержка

"Сынок, ракетчиком ты не станешь": история Максима Полякова и его космического стартапа Firefly

Справка: Firefly Aerospace (ранее - Firefly Space Systems) - частное аэрокосмическое предприятие, со штаб-квартирой в Остине (Техас, США), которое разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска грузов в космос. В 2017 году компанию купил украинский предприниматель Максим Поляков, он перезапустил ее под новым названием Firefly Aerospace.

Что предшествовало: 20 августа Firefly Aerospace провела финальный тест ракеты Alpha.

"Украинская правда" в Threads

Темы: космос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
космос
Королевская обсерватория показала 19 лучших снимков космоса в 2023 году
Космическая компания Безоса ищет стартовую площадку за пределами США
Телескоп Хаббл сфотографировал "галактического соседа" Млечного Пути
Последние новости
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
Все новости...
Реклама: