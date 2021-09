Украинско-американская компания запустила ракету в космос, но миссия была прервана

Украинско-американская частная компания Firefly Aerospace запустила космическую ракету Alpha.

Источник: трансляция, "Лига", компания Firefly Aerospace в Твиттере

Детали: Запуск состоялся в 4:59 по киевскому времени с базы Ванденберг Космических сил США в Калифорнии. Сначала запуск планировался в 4:00, однако был отложен: Alpha прервала обратный отсчет.

По прошествии более двух минут полета на ракете произошла аномалия, из-за которой миссия была прервана. Ракета была взорвана.

Video: Firefly Alpha's in-flight anomaly. Stay tuned to the NSF youtube channel for the full video. @NASASpaceflight pic.twitter.com/Ck4fB98Xbc