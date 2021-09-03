МОЗ назвал области, где больше всего случаев заражения штаммом "дельта"

По состоянию на 31 августа в Украине обнаружили 855 подтвержденных случаев коронавирусного заболевания, вызванного штаммом "дельта".

Источник: ответ Минздрава на запрос "Радио Свобода"

Дословно: "На 31 августа 2021 года выявлено 855 подтвержденных случаев коронавируса "дельта"-штамма. При этом 26 из них подтверждено методом секвенирования. Другие 829 случаев выявлено с помощью таргетной полимеразной цепной реакции (ПЦР), в ходе которой была определена наличие мутации, характерная для "дельта"-штамма".

Детали: В Минздраве также рассказали, что больше всего случаев штамма "дельта" зафиксировано в пяти областях: Черновицкой (68), Одесской (61), Ровенской (60), Ивано-Франковской (58) и Тернопольской (52).

в Волынской, Киевской и Донецкой - по 47 случаев.

в Харьковской области - 45,

в Винницкой и Луганской - по 43,

в Житомирской и Хмельницкой - по 39,

в Закарпатской - 37,

в Полтавской - 31,

в Черниговской - 25,

в Львовской - 24

в Черкасской - 20,

в Кировоградской - 18

в Киеве - 20.

В Минздраве добавили, что наименьшее количество случаев "дельта" -штаму зафиксировано в Запорожской (11) Сумской (10), Николаевской (4), Днепропетровской (3) и Херсонской (2) областях.

Предыстория: