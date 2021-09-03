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МОЗ назвал области, где больше всего случаев заражения штаммом "дельта"

Пятница, 3 сентября 2021, 14:38
МОЗ назвал области, где больше всего случаев заражения штаммом дельта

По состоянию на 31 августа в Украине обнаружили 855 подтвержденных случаев коронавирусного заболевания, вызванного штаммом "дельта".

Источник: ответ Минздрава на запрос "Радио Свобода"

Дословно: "На 31 августа 2021 года выявлено 855 подтвержденных случаев коронавируса "дельта"-штамма. При этом 26 из них подтверждено методом секвенирования. Другие 829 случаев выявлено с помощью таргетной полимеразной цепной реакции (ПЦР), в ходе которой была определена наличие мутации, характерная для "дельта"-штамма".

Детали: В Минздраве также рассказали, что больше всего случаев штамма "дельта" зафиксировано в пяти областях: Черновицкой (68), Одесской (61), Ровенской (60), Ивано-Франковской (58) и Тернопольской (52).

  • в Волынской, Киевской и Донецкой - по 47 случаев.
  • в Харьковской области - 45,
  • в Винницкой и Луганской - по 43,
  • в Житомирской и Хмельницкой - по 39,
  • в Закарпатской - 37,
  • в Полтавской - 31,
  • в Черниговской - 25,
  • в Львовской - 24
  • в Черкасской - 20,
  • в Кировоградской - 18
  • в Киеве - 20.

В Минздраве добавили, что наименьшее количество случаев "дельта" -штаму зафиксировано в Запорожской (11) Сумской (10), Николаевской (4), Днепропетровской (3) и Херсонской (2) областях.

Предыстория:

  • В пятницу в Минздраве сообщили, что Луганская и Одесская области уже два дня не соответствуют зеленой зоне эпидемической опасности по уровню госпитализаций по COVID-19 или подозрением на него.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минздравкоронавирус
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