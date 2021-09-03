МОЗ назвал области, где больше всего случаев заражения штаммом "дельта"
По состоянию на 31 августа в Украине обнаружили 855 подтвержденных случаев коронавирусного заболевания, вызванного штаммом "дельта".
Источник: ответ Минздрава на запрос "Радио Свобода"
Дословно: "На 31 августа 2021 года выявлено 855 подтвержденных случаев коронавируса "дельта"-штамма. При этом 26 из них подтверждено методом секвенирования. Другие 829 случаев выявлено с помощью таргетной полимеразной цепной реакции (ПЦР), в ходе которой была определена наличие мутации, характерная для "дельта"-штамма".
Детали: В Минздраве также рассказали, что больше всего случаев штамма "дельта" зафиксировано в пяти областях: Черновицкой (68), Одесской (61), Ровенской (60), Ивано-Франковской (58) и Тернопольской (52).
- в Волынской, Киевской и Донецкой - по 47 случаев.
- в Харьковской области - 45,
- в Винницкой и Луганской - по 43,
- в Житомирской и Хмельницкой - по 39,
- в Закарпатской - 37,
- в Полтавской - 31,
- в Черниговской - 25,
- в Львовской - 24
- в Черкасской - 20,
- в Кировоградской - 18
- в Киеве - 20.
В Минздраве добавили, что наименьшее количество случаев "дельта" -штаму зафиксировано в Запорожской (11) Сумской (10), Николаевской (4), Днепропетровской (3) и Херсонской (2) областях.
Предыстория:
- В пятницу в Минздраве сообщили, что Луганская и Одесская области уже два дня не соответствуют зеленой зоне эпидемической опасности по уровню госпитализаций по COVID-19 или подозрением на него.