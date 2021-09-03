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Самолет с депутатами ОПЗЖ просился сесть в Полтаве, пассажиров не выпустили

Пятница, 3 сентября 2021, 15:03
Фото самолета с Левочкиным и Co в Полтаве, предоставленное УП

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей Левочкин и еще с десяток людей пытались приземлиться на самолете украинской авиакомпании "Windrose" в аэропорту Полтавы, который находится на реконструкции, но им не разрешили покинуть борт.

Источник: глава Полтавской областной госадминистрации Олег Синегубов, источники УП в Полтавской ОГА и в авиакомпании "Роза ветров"

Прямая речь Синегубова: "30 августа к нам поступил запрос, чтобы мы приняли борт, на котором будет 15 пассажиров. Учитывая, что сейчас аэропорт находится в состоянии реконструкции, у нас нет лицензии и спецразрешения на прием бортов с пассажирами, мы отказали и сообщили, что сможем принять пустой самолет, без пассажиров. "Роза ветров" согласилась, что мы примем борт без пассажиров.

Когда самолет приземлился, дошла информация от СБУ, на борту есть люди, в частности нардепы. Мы приняли решение чтобы борт таки сел на полосу, но дальше его не пустили, потому что нет соответствующего права. Прежде всего речь идет о безопасности людей.

Работниками аэропорта были проведены переговоры с людьми, которые находились на борту самолета: им было все разъяснено, на что они ответили, что "Роза ветров" якобы заверила их в возможности высадки. Было принято решение что высадки в полтавском аэропорту не будет".

Детали: Самолет летел из Киева и приземлился в аэропорту "Полтава" в 11:30. Он совершил посадку на взлетной полосе.

По информации ОГА, пассажиры планировали посетить еврейский центр хасидизма в Гадяче. Среди них якобы было 9 народных депутатов, но личности людей не устанавливались.

Синегубов сообщил, что об этом случае были проинформированы профильное министерство, Офис президента и правоохранительные органы.

Самолет с Левочкиным и Co приземлился в Полтаве, но ему пришлось лететь дальше
Самолет с Левочкиным и Co приземлился в Полтаве, но ему пришлось лететь дальше
Фото, предоставленное УП источниками

По данным источников "Украинской правды" в Полтавской ОГА, пассажиров с самолета не выпустили, борт стоял несколько часов и улетел в Харьков.

Среди пассажиров рейса 1101 якобы были: нардеп ОПЗЖ Сергей Левочкин и его жена Зинаида Кубарь, помощник Левочкина Александр Мутель, депутат Киевсовета от ОПЗЖ Александр Плужник, экс-нардепы Сергей Буряк, Игорь Калетник и Александр Волков.

Также среди пассажиров: помощница экс-нардепа Виталия Хомутынника Елена Сажко, Владимир и Наталья Витько, Алла Ахметова и Майя Радченко.

Собеседник "Украинской правды" в ОПЗЖ на вопрос, корректна ли информация о составе пассажиров самолета, который хотел сесть в Полтаве, ответил: "Ерунда".

В то же время, источник УП в авиакомпании подтвердил, что такие пассажиры были на борту. По словам собеседника, люди знали, что их могут не выпустить в Полтаве, но все равно настояли на маршруте Киев – Полтава.

В аэропорту "Полтава" проходит реконструкция, там не принимают рейсовые самолеты.

Украинская правда
Темы: ОПЗЖПолтаваавиа
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