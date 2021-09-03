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На Доме профсоюзов повесили баннер с рекламой Мураева и канала "Наш"

Пятница, 3 сентября 2021, 16:13
radiosvoboda.org

На Доме профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве 3 сентября разместили баннер с изображением пророссийского политика Евгения Мураева и его телеканала "Наш".

Источник: "Радио Свобода" и Национальный музей Революции Достоинства

Детали: На баннере на фоне карты Украины написано "Здесь наша земля".

На Доме профсоюзов вывесили баннер с Евгением Мураеву и рекламой канала
На Доме профсоюзов вывесили баннер с Евгением Мураеву и рекламой канала "Наш"
Фото "Радио Свобода"

Кто и с какой целью разместил баннер – пока неизвестно.

В Федерации профсоюзов, на балансе которого находится Дом профсоюзов, ситуацию пока не комментировали.

Зато Национальный музей Революции Достоинства возмутился в Facebook: "С большого баннера на Майдан Независимости и аллею Героев Небесной Сотни смотрит экс-регионал, который голосовал за "Диктаторские законы" 16 января, называет революцию Достоинства государственным переворотом и хвастался тем, что помог уйти от уголовной ответственности Азарову".

"Миллионы украинцев отстояли Майдан, так что это все же не ИХ (идейных сторонников таких, как Мураев), но НАША – украинская – земля", – заявили в музее Революции достоинства.

Там обратились к Федерации профсоюзов, Киевсовету, Киевской городской госадминистрации и Управлению по вопросам рекламы КГГА: "Надеемся, что пренебрежение к миллионам украинцев, которые отстояли Украину на Майдане, провисит недолго".

Этому предшествовало: 2 сентября Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что снова наложил штраф на телеканал "Наш" и подает иск в суд об аннулировании его лицензии из-за языка вражды в эфире.

Справка: Владелец телеканала "Наш" Евгений Мураев является лидером политической партии "Наши", которая имеет пророссийские взгляды.

В свое время Мураев был владельцем телеканала "NewsOne" и членом партии "За жизнь" Вадима Рабиновича, которая впоследствии объединилась с партией Виктора Медведчука и стала партией "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В октябре 2018 года "NewsOne" купил Тарас Козак, близкий соратник Медведчука. Перед продажей телеканала Мураев вышел из партии "За жизнь".

В ноябре 2018 года он создал телеканал "Наш".

В Доме профсоюзов во время массовых протестов 2013-2014 годов размещался штаб Евромайдана. 18 февраля 2014 года во время столкновений между протестующими и силовиками в нем был пожар, погибли два человека. Здание стало одним из символов революции.

Темы: КиевМураевтелевидениеисторияЕвромайдан
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