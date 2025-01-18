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Мураев из Китая дал интервью пропагандистам

Роман ПетренкоСуббота, 18 января 2025, 10:15
Мураев из Китая дал интервью пропагандистам
скриншот

Подозреваемый в государственной измене пророссийский политик Евгений Мураев сообщил, что работает в Китае.

Источник: пророссийский "политолог" и пропагандист, подозреваемый в государственной измене Александр Лазарев

Детали:  Из интервью стало известно, что Мураев с семьей живет в Пекине.

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Разговор Мураев начал с того, что президент Владимир Зеленский "ни при каких обстоятельствах не собирается заканчивать войну".

Пропавших из своего окружения политик собирается "искать после падения режима Зеленского".

Мураев не рассказал, как покинул Украину, чтобы "не навредить людям, которые ему помогли". Также он помог выехать из Украины Лазареву.

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Также бывший депутат Рады несколько раз вспоминал Россию, с которой "у нас многовековая история в рамках единого государства". Войну он назвал "плохими отношения между странами", а украинцев и россиян "не чужим народом". Также некоторое время было уделено "несоблюдению Украиной Минских договоренностей". 

Неизвестно, сколько Мураев живет в Китае, но собеседники обсуждали "изучение китайского языка за три года". По данным источников УП, Мураев выехал из Украины в мае 2022 года.

В сентябре 2022 года съемочная группа "Украинской правды" сняла семью Мураева в Вене.

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Что предшествовало: Осенью 2022 года сотрудники СБУ провели серию обысков по местам жительства и в офисах Мураева в Киеве.

Британский МИД заявлял, что Кремль рассматривал Мураева как кандидата для марионеточного правительства в случае оккупации Россией Украины. Сам Мураев называл это "ерундой".

В марте 2024 года Служба безопасности завершила досудебное расследование в отношении Мураева, который причастен к подрывной деятельности в пользу государства-агрессора России.

Мураевпропагандавойна
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