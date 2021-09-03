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ФСБ похитила крымского татарина после обысков – правозащитники

Пятница, 3 сентября 2021, 21:08

Правозащитники заявили, что сотрудники ФСБ похитили жителя Крыма Эльдара Одаманова после обысков в его доме в Симферополе.

Источник: "Крымская солидарность" в Facebook

Детали: Сообщается, что в доме Одаманова утром прошел обыск. Его связали со взрывом в селе Перевальное в Крыму. Во время обысков силовики с нашивками ФСБ изъяли технику и забрали крымчанина с собой.

Сейчас мужчины нет ни в дежурной части города, а его жена написала заявление о похищении в полицию оккупантов.

Известно, что обыск начался в 6 утра. Это не первый раз, когда российские оккупанты приходят в дома крымчан рано утром. Силовики забрали у семьи Одаманов мобильные телефоны, а затем предъявили постановление так называемого суда об обыске.

Также оккупанты привели с собой двух понятых, которые не представились.

Кроме того, после того как Одаманов потребовал у силовиков показать содержимое пакета с вещами, которые они у него изъяли, там не оказалось его мобильного телефона. Хотя в протоколе его отметили. Затем стало известно, что один из мужчин в камуфляже забрал его и уехал в неизвестном направлении. Вскоре он вернулся.

Около 7:20 обыск завершился, а представители так называемых правоохранительных органов попросили Одаманова поехать с ними в центральное отделение полиции.

Однако, когда жена задержанного туда позвонила, ее мужа там не обнаружили.

Его тоже нет в других так называемых правоохранительных органах.

Украинская правда
Темы: крымские татарыКрым
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