Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ФСБ похитила крымского татарина после обысков – правозащитники

Пятница, 3 сентября 2021, 21:08

Правозащитники заявили, что сотрудники ФСБ похитили жителя Крыма Эльдара Одаманова после обысков в его доме в Симферополе.

Источник: "Крымская солидарность" в Facebook

Детали: Сообщается, что в доме Одаманова утром прошел обыск. Его связали со взрывом в селе Перевальное в Крыму. Во время обысков силовики с нашивками ФСБ изъяли технику и забрали крымчанина с собой.

Сейчас мужчины нет ни в дежурной части города, а его жена написала заявление о похищении в полицию оккупантов.

Известно, что обыск начался в 6 утра. Это не первый раз, когда российские оккупанты приходят в дома крымчан рано утром. Силовики забрали у семьи Одаманов мобильные телефоны, а затем предъявили постановление так называемого суда об обыске.

Также оккупанты привели с собой двух понятых, которые не представились.

Кроме того, после того как Одаманов потребовал у силовиков показать содержимое пакета с вещами, которые они у него изъяли, там не оказалось его мобильного телефона. Хотя в протоколе его отметили. Затем стало известно, что один из мужчин в камуфляже забрал его и уехал в неизвестном направлении. Вскоре он вернулся.

Около 7:20 обыск завершился, а представители так называемых правоохранительных органов попросили Одаманова поехать с ними в центральное отделение полиции.

Однако, когда жена задержанного туда позвонила, ее мужа там не обнаружили.

Его тоже нет в других так называемых правоохранительных органах.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: крымские татарыКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
крымские татары
Украинку Умерову будут держать в СИЗО до октября. Россия до сих пор скрывает детали дела
В Украине отмечают День крымскотатарского флага: история и значение
Крымскотатарские флаги подняли в Киеве и за рубежом
Последние новости
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
Все новости...
Реклама: