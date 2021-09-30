В ЕС нет настолько коррумпированных стран, как Украина - европейский аудитор

Европейский аудитор Юхан Партс считает, что в Европейском союзе нет стран, масштабы коррупции в которых были бы такими же, как в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Партс сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

Партс был ответственен за подготовку отчета Европейской палаты аудиторов, в котором говорилось, что в Украине по-прежнему широко распространена большая коррупция, а поддержка ЕС и принятые меры не принесли ожидаемых результатов.

"Я считаю, что ситуация в Украине несравнима с какими-либо странами ЕС. Лучшим показателем этого является связь между экономическим развитием - ВВП на душу населения и индексом коррупции - если вы положите эти два показателя вместе - Украина и ВВП на душу населения - может быть, я ошибаюсь – это около $5 тысяч в год, в Польше – $18 тысяч, в Эстонии – $23 тысячи. А ведь все мы начали в 1992 году с одной и той же стартовой точки. Это – результат влияния коррупции", - сказал Партс.

Он пояснил, что в отчете счетная палата не анализировала деятельность украинских властей, так как занимается исключительно проверкой институций в исполнительных органах ЕС, таких, как Европейская комиссия, Европейская служба внешних действий.

Говоря о самом докладе, аудитор подчеркнул, что "всем очень хорошо известно, что успешная борьба с коррупцией, установление устойчивого верховенства права абсолютно необходимы для достижения хороших результатов в любой другой области политики".

По словам аудитора, "именно большая коррупция является причиной так называемой ситуации захвата государства".

"Захват государства" означает, что кто-то, вы называете их олигархами, мы – тоже, или группа людей используют свое положение и различные инструменты - средства массовой информации, политику, управление, государственные предприятия - в своих личных интересах. И главный вопрос, критический вопрос нашего отчета - насколько политика ЕС действительно сосредоточена на этом главном ядре причин великой коррупции", - добавил он.

Партс также считает, что в Украине существуют риски отката в сфере реформ, в частности тех, которые направлены на борьбу в сфере коррупции, и ЕС при предоставлении любой помощи должен четко прописывать условия, выполнение которых направлено на искоренение этого явления.

"В нашем отчете есть рекомендации в отношении своего рода всеобъемлющего способа как сосредоточить внимание на этих коренных причинах такого рода коррупции, которая, как мы сказали, представляет собой захват государства", - отметил он.

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