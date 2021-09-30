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Суд арестовал экс-министра обороны Армении по обвинению в коррупции

Четверг, 30 сентября 2021, 22:57

Суд удовлетворил ходатайство Службы национальной безопасности (СНБ) об аресте сроком на два месяца бывшего министра обороны Армении Давида Тоноян.

Об этом сообщил его адвокат Сергей Ованесян, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн" .

Тоноян проходит по уголовному делу, возбужденному по факту злоупотребления при поставках боеприпасов.

Служба национальной безопасности сегодня сообщила, что Тоноян, а также директор компании-поставщика вооружения Давид Галстян были задержаны и привлечены в качестве обвиняемых за хищение средств в особо крупных размерах, осуществления фальсификаций, общественно опасных деяний.

Речь идет о злоупотреблениях на сумму около 4700000 долларов.

В сообщении органа предварительного следствия подробности уголовного дела не приводятся, только отмечается, что уголовные преследования возбуждено также против бывших и действующих высокопоставленных Вооруженных сил Армении. Имена при этом также не приводятся.

54-летний Давид Тоноян был одним из первых, кто в 2018 году стал членом правительства Никола Пашиняна. Он был отправлен в отставку 20 ноября прошлого года, через десять дней после окончания войны в Нагорном Карабахе.

Темы: Арменияарест
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