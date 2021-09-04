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COVID в Украине: более 2600 новых случаев, 44 летальных

Суббота, 4 сентября 2021, 08:20
фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 3 сентября в Украине зафиксировано 2614 новых случаев COVID-19, госпитализированы 824 человека, 44 больных умерли, выздоровели 1447 человек.

Источник: Минздрав

Детали: Среди новых заболевших – 196 детей и 46 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (339), Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193) и Львовской (183) областях.

За сутки протестировано методом ПЦР – 25 637 человек, методом ИФА – 7 979 человек, экспресс-тестами – 23 234 человека.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 296 155 человек; выздоровели – 2 212 313 человек; летальных исходов – 53 966; проведено ПЦР-тестов – 12 081 160.

Что предшествовало: За сутки 2 сентября в Украине зафиксировали 2693 новых случаев COVID-19, были госпитализированы 826 человек; летальных случаев- 45; выздоровели 1112 человек.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: коронавирус
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