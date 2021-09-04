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Оккупанты задержали в Крыму замглавы Меджлиса

Суббота, 4 сентября 2021, 10:03
Оккупанты задержали в Крыму замглавы Меджлиса
Nariman Dzhelyal/Facebook

В оккупированном Крыму после обыска увезли в неизвестном направлении первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.

Источник: постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в Facebook, Крымская правозащитная группа, омбудсмен Людмила Денисова в Facebook

Дословно Кориневич: "Утром в Крыму к первому заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялу пришли с обысками. Несколько минут назад его вывезли на авто в неизвестном направлении".

Детали: Кориневич напомнил, что Джелял награжден орденом "За заслуги" III степени.

Вместе с тем, Крымская правозащитная группа со ссылкой на Заира Смедляева сообщает, что в ночь на субботу в селе Первомайское Симферопольского района, где расположен дом Джелялова, прошли также другие обыски – якобы в связи со взрывом в селе Перевальное Симферопольского района.

После обысков задержали еще двух крымских татар – Эльдара Одаманова и Азиза Ахтемова.

Обновлено: Позже омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Джеляла вывезли в "Управление ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополь".

Украинская правда

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Темы: крымские татарыКрым
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