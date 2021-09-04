Война на востоке: наемники РФ ранили украинского бойца

В субботу, 4 сентября, гибридные войска России на востоке Украины обстреляли позиции Объединенных сил, в результате чего один украинский военный получил ранение.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Детали: Сообщается, что в направлении Старогнатовки (село в Бойковском районе Донецкой области) российские наемники открыли огонь из стрелкового оружия. В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение.

В штабе добавили, что воин находится в больнице, его состояние - тяжелое.

Дословно: "О факте нарушения со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм".