Талибы слезоточивым газом разогнали марш женщин в Кабуле

В столице Афганистана боевики группировки "Талибан" разогнали женскую демонстрацию, применив слезоточивый газ против людей, выступающих за права женщин.

Источник: Gandhara (подразделение Радио Свобода), Associated Press

Детали: Шествие проходило в субботу днем, оно началось мирно.

Участницы марша возложили цветы к мемориалу, посвященному военным, погибшим в борьбе с талибами. Затем участницы акции направились к президентскому дворцу.

Когда женщины подошли к дворцу, им преградили путь вооруженные боевики. Одна из участниц шествия рассказала журналистам, что боевики открыли огонь в воздух и применили слезоточивый газ.

#Taliban forcefully stopping women from protest in #Kabul . #Afghanistan pic.twitter.com/nA2C32pvp9

После распыления слезоточивого газа и выстрелов, митингующие разбежались. Сообщается о том, что как минимум одна участница марша была травмирована.

Журналист Tolo News сообщил, что активистка Наргес Садат была избита талибами в суботу во время демонстрации в Кабуле. Он опубликовал соответствующее видео.

Narges Sadat, was beaten by the Taliban during a demonstration in Kabul today.#Afghanishtan #AfghanWomen #Taliban #HumanRights #women #WomensRights #EU pic.twitter.com/8x2880rnSe