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Талибы слезоточивым газом разогнали марш женщин в Кабуле

Суббота, 4 сентября 2021, 20:11
Фото Gandhara

В столице Афганистана боевики группировки "Талибан" разогнали женскую демонстрацию, применив слезоточивый газ против людей, выступающих за права женщин.

Источник: Gandhara (подразделение Радио Свобода), Associated Press

Детали: Шествие проходило в субботу днем, оно началось мирно.

Участницы марша возложили цветы к мемориалу, посвященному военным, погибшим в борьбе с талибами. Затем участницы акции направились к президентскому дворцу.

Когда женщины подошли к дворцу, им преградили путь вооруженные боевики. Одна из участниц шествия рассказала журналистам, что боевики открыли огонь в воздух и применили слезоточивый газ.

После распыления слезоточивого газа и выстрелов, митингующие разбежались. Сообщается о том, что как минимум одна участница марша была травмирована.

Журналист Tolo News сообщил, что активистка Наргес Садат была избита талибами в суботу во время демонстрации в Кабуле. Он опубликовал соответствующее видео.

Напомним:

  • Информационные агентства сообщили в субботу, что не менее 17 человек были убиты в ходе стрельбы в Кабуле в честь "празднования" того, что боевики "Талибана" захватили провинцию Панджшер - последнюю, которая оказывала сопротивление талибам в Афганистане.

Темы: Афганистанправа человекамитинги
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