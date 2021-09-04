Талибы слезоточивым газом разогнали марш женщин в Кабуле
В столице Афганистана боевики группировки "Талибан" разогнали женскую демонстрацию, применив слезоточивый газ против людей, выступающих за права женщин.
Источник: Gandhara (подразделение Радио Свобода), Associated Press
Детали: Шествие проходило в субботу днем, оно началось мирно.
Участницы марша возложили цветы к мемориалу, посвященному военным, погибшим в борьбе с талибами. Затем участницы акции направились к президентскому дворцу.
Когда женщины подошли к дворцу, им преградили путь вооруженные боевики. Одна из участниц шествия рассказала журналистам, что боевики открыли огонь в воздух и применили слезоточивый газ.
#Taliban forcefully stopping women from protest in #Kabul.#Afghanistan pic.twitter.com/nA2C32pvp9— Hizbullah Khan (@HizbkKhan) September 4, 2021
После распыления слезоточивого газа и выстрелов, митингующие разбежались. Сообщается о том, что как минимум одна участница марша была травмирована.
Журналист Tolo News сообщил, что активистка Наргес Садат была избита талибами в суботу во время демонстрации в Кабуле. Он опубликовал соответствующее видео.
Narges Sadat, was beaten by the Taliban during a demonstration in Kabul today.#Afghanishtan #AfghanWomen #Taliban #HumanRights #women #WomensRights #EU pic.twitter.com/8x2880rnSe— Saber perzad (@saberperzad) September 4, 2021
Напомним:
- Информационные агентства сообщили в субботу, что не менее 17 человек были убиты в ходе стрельбы в Кабуле в честь "празднования" того, что боевики "Талибана" захватили провинцию Панджшер - последнюю, которая оказывала сопротивление талибам в Афганистане.