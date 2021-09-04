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"Талибан" отложил объявление состава нового правительства в Афганистане

Суббота, 4 сентября 2021, 23:42

Талибы, захватившие контроль над Афганистаном, отложили формирование нового правительства на следующую неделю.

Источник: пресс-секретарь "Талибана" Забигулла Муджахид, которого цитирует The Times Of India

Прямая речь: "Объявление о новом правительстве и составе кабинета министров будет на следующей неделе".

Детали: Ожидалось, что состав правительства объявят до 4 сентября, но теперь дату снова перенесли.

Сообщается, что задержка связана с попытками "Талибана" привлечь к руководству страной большое количество приемлемых для Запада личностей, поскольку кабинет министров из одних талибов точно не будет воспринят международным сообществом.

По данным The Times Of India, правительство, вероятно, возглавит один из лидеров движения - мулла Абдул Гани Барадар.

Темы: АфганистанТалибан
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