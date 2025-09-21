"Талибан" ответил Трампу по поводу авиабазы: Соглашение даже на сантиметр земли невозможно

Начальник штаба Министерства обороны "Талибана" в Афганистане Фасихуддин Фитрат исключил возвращение США авиабазы Баграм, которую они покинули во время вывода войск в 2021 году.

Источник: AFP, "Европейская правда"

Детали: В эфире местного телевидения Фитрат сказал, что "некоторые люди" хотят вернуть базу Баграм с помощью "политического соглашения".

"Соглашение даже в отношении одного сантиметра афганской земли невозможно. Нам это не нужно", – добавил он.

Позже в отдельном заявлении правительство "Талибана" предупредило, что "независимость и территориальная целостность Афганистана имеют чрезвычайное значение".

Накануне президент США пригрозил Афганистану неопределенным наказанием, если база Баграм не будет возвращена.

"Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил, Соединенным Штатам Америки, ПРОИЗОЙДЕТ ЧТО-ТО ПЛОХОЕ!!!" – написал он на Truth Social.

Баграм – крупнейшая авиабаза в Афганистане, расположенная к северу от Кабула. Она была центром операций США в их 20-летней войне против талибов до 2021 года, когда американские войска были выведены из страны.