Отбор ЧМ-2022. Сборная Украины играет в боевую ничью с Францией

Сборная Украины в 5 туре отбора к ЧМ-2022 завершила вничью матч с Францией. Поединок завершился со счетом 1:1.

Источник: трансляция матча, который прошел в субботу, 4 сентября, в Киеве на НСК "Олимпийский"

Детали: Первый тайм был за украинцами и по моментам, и по счету. Ударов в створ ворот почти не было у обеих команд, но сине-желтым удалась концовка первой половины игры.

На 34-й минуте украинцы создают первый момент. После розыгрыша углового Андрей Ярмоленко пробивает в одно касание и Уго Льорис удар парирует, а на добивание Илья Забарный метров с шести бьет выше ворот. Через несколько минут еще один розыгрыш стандарта от украинцев и после удара Ярмоленко головой мяч забирает Льорис.

Ответ французов был не менее опаснім. Антони Марсьяль выбежал один на один с Андреем Пятовым, но не сумел переиграть вратаря сборной Украины. На 45-й минуте сборная Украины выходит вперед. Николай Шапаренко пробивает в верхний угол ворот сборной Франции метров с 20-ти - 1:0.

Старт заключительной 45-минутки сборная Украины начала крайне неудачно. На 50-й минуте Франция сравнивает счет в матче. Марсьяль с нескольких метров расстрелял ворота Пятова, который поймал мяч уже за линией ворот - 1:1.

В атаке во втором тайме сине-желтые уже ничего не создали. Было пару ударов, но мимо. Франция больше атаковала и была ближе к забитому мячу.

На 76-й минуте везет сборной Украины. После удара Муса Диаби мяч полетел в штангу ворот украинской команды. Еще был удар Рабьо, с которым справился Пятов.

После 5 туров в отборе к ЧМ-2022 сборная Украины с пятью очками занимает третью позицию. Франция возглавляет группу из 9 пунктов. Финляндия занимает вторую позицию с 5 баллами, но имеет две игры в запасе. Босния и Герцеговина (3 игры) и Казахстан (4 игры) имеют по два очка.