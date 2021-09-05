Командующий ВСУ прокомментировал "песню о Путине" на репетиции парада: Они сказали правду

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный назвал правдивой песню-кричалку "Путин - х***о", которую на репетиции военного парада на Крещатике выкрикивали военные.

Источник: интервью Залужного Янине Соколовой, "Громадське"

Прямая речь: "Скажем так: с одной стороны, я сам отец двоих детей и мне не хотелось бы, чтобы это отражалось в таком кругу в целом. Это с этической точки зрения, то есть морали, в отношении детей и женщин. Но, собственно, они сказали от души, они сказали правду. Честь им и хвала".

Детали: Также главнокомандующий сказал, что не против прокатиться на танке по Красной площади и Арбату. "Но аккуратно, потому что это памятник", - уточнил он.

Предыстория: Украинские военные на двух репетициях парада ко Дню Независимости спели известную фанатскую кричалку о президенте РФ Владимире Путине.

Видео исполнения быстро распространилось в сети. Российские пропагандистские телеканалы не обошли это вниманием и даже показали кусок видео на национальном телевидении, но без звука. В целом, исполнение песни вызвало сильное возмущение у российских пропагандистов.

Напомним: Валерий Залужный стал главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года, сменив на этом посту Руслана Хомчака. До того Залужный командовал оперативным командованием "Север".