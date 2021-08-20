Военные на репетиции парада во второй раз "передали привет" Путину

Украинские военные на репетиции парада ко Дню Независимости второй раз напомнили известную фанатскую кричалку о президенте РФ Владимире Путине.

Источник: нардеп Алексей Гончаренко в Facebook

Детали: В то же время, как видно из видео, "поздравление" Путину не является официальной частью военного парада.

Во время первой репетиции парада 18 августа одна из коробок спела известную песню о Путине. Видео выполнения быстро распространилось в сети. Российские пропагандистские телеканалы не обошли это вниманием и даже показали кусок видео на национальном телевидении, но без звука. В общем, исполнение песни вызвало сильное возмущение у российских пропагандистов.