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Мятежники Гвинеи заявили о госперевороте и аресте президента

Воскресенье, 5 сентября 2021, 18:32
Guinee Matin

Лидер мятежников Гвинеи Мамади Думбая заявил об аресте президента страны Альфы Конде, а также роспуске парламента и правительства.

Источник: Guinee Matin, ВВС

 
Guinee Matin

Детали: Как сообщает местное издание Guinee Matin, в заявлении Думбая, главы спецподразделения, говорится об аресте президента Альфы Конде, роспуске Национального собрания и правительства, закрытии границ и содержится призыв к военным оставаться в казармах.

В этом сообщении он объясняет государственный переворот многочисленными злоупотреблениями режима Конде, атаками на демократию и права человека.

Изданию пока не удалось получить комментарии официальных лиц страны.

В то же время, в соцсетях распространяются фото и видео арестованного Конде.

Как пишет ВВС, судьба президента Гвинеи остается неясной после того, как непроверенное видео показало его в руках солдат, которые заявили, что устроили переворот.

На опубликованном в соцсетях видео солдаты отряда элитного спецназа просят президента Конде подтвердить, что он невредим, но он отказывается отвечать.

 
Guinee Matin

Этому предшествовали многочасовые перестрелки возле президентского дворца в столице Конакри.

 
Guinee Matin

Отмечается, что солдаты патрулируют пустынные улицы центра города, жители центрального Калумского района выполнили приказ оставаться дома.

Что предшествовало: Ранее в воскресенье в центре столицы Гвинеи Конакри раздавались мощные выстрелы, на улицах возле президентского дворца появились военные и колонны бронемашин.

Украинская правда
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