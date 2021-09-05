Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мятежники Гвинеи заявили о госперевороте и аресте президента

Воскресенье, 5 сентября 2021, 18:32
Мятежники Гвинеи заявили о госперевороте и аресте президента
Guinee Matin

Лидер мятежников Гвинеи Мамади Думбая заявил об аресте президента страны Альфы Конде, а также роспуске парламента и правительства.

Источник: Guinee Matin, ВВС

 
Guinee Matin

Детали: Как сообщает местное издание Guinee Matin, в заявлении Думбая, главы спецподразделения, говорится об аресте президента Альфы Конде, роспуске Национального собрания и правительства, закрытии границ и содержится призыв к военным оставаться в казармах.

В этом сообщении он объясняет государственный переворот многочисленными злоупотреблениями режима Конде, атаками на демократию и права человека.

Изданию пока не удалось получить комментарии официальных лиц страны.

В то же время, в соцсетях распространяются фото и видео арестованного Конде.

Как пишет ВВС, судьба президента Гвинеи остается неясной после того, как непроверенное видео показало его в руках солдат, которые заявили, что устроили переворот.

На опубликованном в соцсетях видео солдаты отряда элитного спецназа просят президента Конде подтвердить, что он невредим, но он отказывается отвечать.

 
Guinee Matin

Этому предшествовали многочасовые перестрелки возле президентского дворца в столице Конакри.

 
Guinee Matin

Отмечается, что солдаты патрулируют пустынные улицы центра города, жители центрального Калумского района выполнили приказ оставаться дома.

Что предшествовало: Ранее в воскресенье в центре столицы Гвинеи Конакри раздавались мощные выстрелы, на улицах возле президентского дворца появились военные и колонны бронемашин.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Последние новости
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
Все новости...
Реклама: