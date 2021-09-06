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Маск встретился с внуком и правнуком Королева, им показали SpaceX

Понедельник, 6 сентября 2021, 00:23

Основатель SpaceX и гендиректор Tesla Inc. Илон Маск встретился с внуком и правнуком известного конструктора ракетно-космических систем Сергея Королева.

Источник: сообщение Национальный музей космонавтики имени Сергея Павловича Королева в Facebook

Детали: Встреча состоялась 3 сентября, после чего внук Королева Андрей написал сообщение в соцсетях.

Дословно: "Невероятно благодарны Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу. Слова нашей благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть воочию, как составляют двигатели, ракеты и CrewDragon. Продолжайте двигать мир вперед, мистер Маск!".

Предыстория:

В январе 2021 президент Владимир Зеленский пригласил в Музей космонавтики имени Сергея Королева, который находится в Житомире Илона Маска.

В 2020 году Маск похвалил украинские и российские ракетные двигатели.

Темы: космосУкраина
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