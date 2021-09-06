Германия раздаст миру 100 миллионов вакцин от коронавируса

Германия планирует до конца 2021 предоставить 100 миллионов доз вакцин для международной кампании по вакцинации от коронавируса.

Источник: DW, которое цитирует министр здравоохранения ФРГ Йенса Шпана со встречи с руководителями МЗ стран G20 в Риме

Прямая речь: "Это (100 млн. доз - ред.) столько, сколько мы до сих пор сделали в нашей стране".

Детали: Шпан подчеркнул, что пандемия закончится только тогда, когда она закончится по всему миру. В противном случае могут возникнуть новые мутации, отметил он.

Он ожидает, что благодаря международным усилиям к концу года должны быть вакцинированы от коронавируса 40 процентов всех жителей планеты.

Министры здравоохранения стран G20 советуются на двухдневной встречи в Риме относительно дальнейших шагов в борьбе с пандемией COVID-19.

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