Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Германия раздаст миру 100 миллионов вакцин от коронавируса

Понедельник, 6 сентября 2021, 04:52

Германия планирует до конца 2021 предоставить 100 миллионов доз вакцин для международной кампании по вакцинации от коронавируса.

Источник: DW, которое цитирует министр здравоохранения ФРГ Йенса Шпана со встречи с руководителями МЗ стран G20 в Риме

Прямая речь: "Это (100 млн. доз - ред.) столько, сколько мы до сих пор сделали в нашей стране".

Детали: Шпан подчеркнул, что пандемия закончится только тогда, когда она закончится по всему миру. В противном случае могут возникнуть новые мутации, отметил он.

Он ожидает, что благодаря международным усилиям к концу года должны быть вакцинированы от коронавируса 40 процентов всех жителей планеты.

Министры здравоохранения стран G20 советуются на двухдневной встречи в Риме относительно дальнейших шагов в борьбе с пандемией COVID-19.

Предыстория:

  • В течение 4 сентября от COVID-19 в мире умерли 7725 человек.

Темы: Германиявакцинация
powered by lun.ua
Главное сегодня

Монастырский представил свою команду в МВД

обновленоРасстрелы на Институтской: будут судить пулеметчика спецотряда "Омега"

На Харьковщине царит штамм "дельта" – ОГА

Дело МН17: РФ отказала в допросе подозреваемых Гиркина и Дубинского

фотоДевушка пришла в школу с арбалетом и подстрелила двух учителей

Режим Лукашенко осудил оппозиционеров Колесникову и Знака к 11 и 10 годам колонии

Все новости...
Германия
Кандидат в канцлеры Германии от социал-демократов хочет коалицию с "Зелеными"
В Берлине афганец с ножом напал на людей
В Берлине тысячи людей вышли на акцию за солидарное общество
Последние новости
17:39
В садовом кооперативе под Львовом обустроили подпольное кладбище
17:33
Скандального судью Аблова с ОАСК должны силой привезти на заседание – ВАКС
17:30
Вместо электрошокеров обновленное МВД купит для патрульных бодикамеры
17:28
В МИД России говорят, что "Северный поток-2" достроят через несколько дней
17:16
ОбновленоКанал Ахметова закрывает программу, в которой Мендель "боролась с олигархами"
16:48
Разумков о возможных отставках в Кабмине: Есть те, кто в уйдет в "добровольно-принудительном формате"
16:47
Монастырский представил свою команду в МВД
16:39
Гривня на закрытии межбанка укрепилась
16:38
Послы ЕС продлят персональные санкции против России за агрессию против Украины – СМИ
16:37
Президент ПАСЕ призвал немедленно освободить Колесникову и Знака
Все новости...