Германия раздаст миру 100 миллионов вакцин от коронавируса
Германия планирует до конца 2021 предоставить 100 миллионов доз вакцин для международной кампании по вакцинации от коронавируса.
Источник: DW, которое цитирует министр здравоохранения ФРГ Йенса Шпана со встречи с руководителями МЗ стран G20 в Риме
Прямая речь: "Это (100 млн. доз - ред.) столько, сколько мы до сих пор сделали в нашей стране".
Детали: Шпан подчеркнул, что пандемия закончится только тогда, когда она закончится по всему миру. В противном случае могут возникнуть новые мутации, отметил он.
Он ожидает, что благодаря международным усилиям к концу года должны быть вакцинированы от коронавируса 40 процентов всех жителей планеты.
Министры здравоохранения стран G20 советуются на двухдневной встречи в Риме относительно дальнейших шагов в борьбе с пандемией COVID-19.
Предыстория:
- В течение 4 сентября от COVID-19 в мире умерли 7725 человек.