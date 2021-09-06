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Сенцов советует Порошенко вырастить нового украинского лидера

Понедельник, 6 сентября 2021, 12:29
Сенцов советует Порошенко вырастить нового украинского лидера
Олег Сенцов. ФОТО ЭЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

Украинский режиссер из Крыма, бывший политзаключенный Олег Сенцов считает, что пятый президент Украины вместо баллотироваться на выборах еще раз, мог бы "воспитать" нового патриотического политического лидера.

Источник: Сенцов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Ему надо было, возможно, кого-то взять из своей партии или другой и вырастить нового политика. Затем сказать: вот наш новый лидер. А Порошенко был бы ментором.

Это можно отойти и стать серым кардиналом украинской политики. Для этого надо отступить от каких-то амбиций. А Порошенко хочет реванша и к нему готовится. Кто-то говорил, что Петр Алексеевич не верит, что он изберется. Я считаю, что он верит и к этому готовится".

Детали: Сенцов высказал мнение, что не видит возможности, чтобы Порошенко снова пришел к власти, поскольку у него большой антирейтинг. Команда же пятого президента не меняет свою риторику и продолжает выстраивать стратегию на своей безальтернативности.

"Надо меняться, не делать секту, не пугать людей, кругом враги, только мы здесь стоим. Они так не изберутся. Они будут постоянно на уровне 13% -15% и дальше будут проигрывать во втором туре. И все будет по кругу", - считает Сенцов.

По мнению кинорежиссера, должен появиться другой единый лидер из патриотического круга, который не будет ассоциироваться с Порошенко или с другими, и Петр Алексеевич скажет: "вот человек, мы будем за него топить как партия". И вокруг которого все объединятся.

По словам Сенцова, "это единственный путь".

При этом кинорежиссер упевен, что есть много вменяемых людей, из которых за несколько лет можно "вырастить лидера". И это "не обязательно ребята, могут быть и девушки".

Подробнее об отношении к Зеленскому и Порошенко, возможном политическом будущем Сенцова, как возвращать Крым, ответы на вопросы читателей и многое другое читайте: "Олег Сенцов: Зеленский очень сильно критиковал Порошенко за кумовство. А что сейчас творится - это просто братовство какое-то".

Украинская правда

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Темы: СенцовПорошенко
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