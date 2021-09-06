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Режим Лукашенко осудил оппозиционеров Колесникову и Знака к 11 и 10 годам колонии

Понедельник, 6 сентября 2021, 12:42
Режим Лукашенко осудил оппозиционеров Колесникову и Знака к 11 и 10 годам колонии
Максим Знак и Мария Колесникова фото из соцсетей

Минский областной суд приговорил белорусских оппозиционеров Марию Колесникову к 11 годам заключения и Максима Знака к 10 лет.

Источник: NEXTA, "Радыё Свабода"

Детали: Слушания по делу были зарытыми, но на оглашение приговора пустили прессу. Поддержать политзаключенных пришло много людей.

Перед оглашением приговора на улице Маяковского в Минске выстроилась длинная очередь из людей. Люди в штатском пытались всех заснять. В зал впустили отца Колесниковой.

Их признали виновными по трем статьям Уголовного кодекса РБ: заговор с целью захвата власти; призывы к действиям, направленным в ущерб национальной безопасности; создание экстремистского формирования или руководства.

Вину никто из них не признал.

Справка: Мария Колесникова и Максим Знак вошли в предвыборный штаб Виктора Бабарико в мае 2020 года, почти сразу после того, как он объявил о своем решении участвовать в избирательной кампании. Оба стали лицами кампании вместе с самим Бабарико - явились на процедуру подачи документов для регистрации инициативной группы в ЦИК, сдали подписи, собранные Бабарико за выдвижение, активно комментировали кампанию и планы персонала после задержания Бабарико.

После создания объединенного штаба Максим Знак и Мария Колесникова продолжили активную работу в предвыборной кампании Светланы Тихановской. После создания Координационного совета Знак и Колесникова вошли в его президиум.

Бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико режим Лукашенко приговорил к 14 годам лишения свободы.

Напомним: В августе 2020 года Лукашенко фальсифицировал выборы президента. Подконтрольный ему ЦИК признал победу за Лукашенко. В Беларуси вспыхнули массовые протесты. Лукашенко жестоко расправляется с оппозиционными политиками и активистами. Тысячи людей брошены за решетку.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьЛукашенко
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