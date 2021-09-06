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На Харьковщине царит штамм "дельта" – ОГА

Понедельник, 6 сентября 2021, 14:39
На Харьковщине царит штамм дельта – ОГА
Фото nov-rada.gov.ua

В Харьковской области среди новых случаев COVID-19 преобладает штамм "дельта".

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на брифинг заместителя главы Харьковской облгосадминистрации Михаила Черняка

Прямая речь Черняка: "На сегодня мы уже имеем официальное подтверждение, что именно "дельта" у нас царит на территории области... На прошлой неделе были отправлены образцы отобранного материала в лабораторию в Киев, и мы получили накануне выходных подтверждение, что из 50 отправленных образцов 45 являются подтвержденным образцам (инфицированных – ред.) "дельтой"".

Детали: Он добавил, что ситуация в регионе стабильная, хотя в последнее время наблюдается тенденция к увеличению количества больных.

По словам Черняка, единственные способы борьбы с коронавирусом – это вакцинация и соблюдение правил карантина.

По данным Харьковского областного лабораторного центра, по состоянию на 6 сентября в области сделали 627 098 прививок против COVID. Полностью прошли курс вакцинации (получили две дозы) 256 829 человек.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин

Предыстория: 

  • В воскресенье 5 сентября в Украине зафиксировали 773 новых случая коронавирусной болезни и 18 летальных случаев, госпитализировали за сутки с COVID-19 или подозрением на него 635 человек, выздоровели 457 человек. 

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Темы: Харьковская областькоронавирус
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