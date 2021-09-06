Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Харьковщине царит штамм "дельта" – ОГА

Понедельник, 6 сентября 2021, 14:39
Фото nov-rada.gov.ua

В Харьковской области среди новых случаев COVID-19 преобладает штамм "дельта".

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на брифинг заместителя главы Харьковской облгосадминистрации Михаила Черняка

Прямая речь Черняка: "На сегодня мы уже имеем официальное подтверждение, что именно "дельта" у нас царит на территории области... На прошлой неделе были отправлены образцы отобранного материала в лабораторию в Киев, и мы получили накануне выходных подтверждение, что из 50 отправленных образцов 45 являются подтвержденным образцам (инфицированных – ред.) "дельтой"".

Детали: Он добавил, что ситуация в регионе стабильная, хотя в последнее время наблюдается тенденция к увеличению количества больных.

По словам Черняка, единственные способы борьбы с коронавирусом – это вакцинация и соблюдение правил карантина.

По данным Харьковского областного лабораторного центра, по состоянию на 6 сентября в области сделали 627 098 прививок против COVID. Полностью прошли курс вакцинации (получили две дозы) 256 829 человек.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин

Предыстория: 

  • В воскресенье 5 сентября в Украине зафиксировали 773 новых случая коронавирусной болезни и 18 летальных случаев, госпитализировали за сутки с COVID-19 или подозрением на него 635 человек, выздоровели 457 человек. 

Темы: Харьковская областькоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости понедельника и ночи: беларусские оппозиционеры, карантин в Украине

Израиль ударил по производству ракет "ХАМАС"

Девять человек погибли в результате аварии на шахте в ОРЛО – СМИ

Арахамия объяснил, почему фракция не реагирует на ДТП Трухина

"Слуга народа" не будет выдвигать кандидата на выборы мэра Харькова

Новости 6 сентября: девушка с арбалетом, усиление карантина

Все новости...
Харьковская область
Чиновники Харьковской области присвоили 5 млн грн. пенсий жителей из ОРДЛО – СБУ
На Харьковщине чиновники "Укрзализныци" присвоили 2 млн гривен
СБУ: иностранный беспилотник летал над Харьковской областью
Последние новости
08:18
В Украине за сутки 2 197 больных COVID и 53 смерти
08:00
Главные новости понедельника и ночи: беларусские оппозиционеры, карантин в Украине
07:50
Болсонару подписал указ, ограничивающий соцсети в удалении контента
07:25
На Донбассе было семь нарушений "тишины", обошлось без потерь
07:15
COVID в мире: Едва больше 400 тысяч случаев в сутки, больше всего в Британии
06:15
Куба первая в мире начала вакцинировать от COVID-19 детей от 2 лет
05:41
Украина предложила США создать зону свободной торговли
04:30
Мужчину во Вьетнаме приговорили к пяти годам тюрьмы за распространение COVID-19
03:44
"Талибан" заявил о захвате последней непокоренной провинции
02:49
Brexit: Британия продлила льготные периоды для торговли в Северной Ирландии
Все новости...