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Скандального судью Аблова с ОАСК должны силой привезти на заседание – ВАКС

Понедельник, 6 сентября 2021, 17:33
Скандального судью Аблова с ОАСК должны силой привезти на заседание – ВАКС
Фото: "Наші гроші"

Заместитель председателя Окружного административного суда Киева Евгений Аблов, подозреваемый по делу о захвате власти, не явился на заседание в Высший антикоррупционный суд – там решили осуществить принудительный привод судьи на заседание.

Источник: ВАКС в Facebook, Центр противодействия коррупции в Telegram

Дословно ВАСК: "В Высшем антикоррупционном суде должно было состояться судебное заседание по избранию меры пресечения заместителю Председателя Окружного административного суда Киева. Подозреваемый, будучи надлежащим образом вызван, в судебное заседание не явился".

Детали: Указывается, что принудительно доставить Аблова должны заседание 15 сентября на 12:45.

В ЦПК говорят, что адвокаты Аблова в суде рассказали, что их клиент находится на больничном. Однако следственный судья не имел данных о тяжелой болезни заместителя председатель ОАСК или о том, что он не может оставить медицинское учреждение.

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Предыстория:

  • Председатель ОАСК  Павел Вовк, его заместитель Евгений Аблов и Валерий Келеберда фигурируют в деле о создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.
  • Еще в апреле 2021 президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект, которым предложил ликвидировать скандальный Окружной административный суд Киева. С тех пор законопроект находится в Верховной Раде без движения.
  • В мае 2017 года Высший совет правосудия отказалась увольнять судью Аблова, который 9 декабря 2013 обязал Беркут разогнать Майдан.

Украинская правда

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Темы: ОАСКАнтикоррупционный суд
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