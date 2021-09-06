Скандального судью Аблова с ОАСК должны силой привезти на заседание – ВАКС

Заместитель председателя Окружного административного суда Киева Евгений Аблов, подозреваемый по делу о захвате власти, не явился на заседание в Высший антикоррупционный суд – там решили осуществить принудительный привод судьи на заседание.

Источник: ВАКС в Facebook, Центр противодействия коррупции в Telegram

Дословно ВАСК: "В Высшем антикоррупционном суде должно было состояться судебное заседание по избранию меры пресечения заместителю Председателя Окружного административного суда Киева. Подозреваемый, будучи надлежащим образом вызван, в судебное заседание не явился".

Детали: Указывается, что принудительно доставить Аблова должны заседание 15 сентября на 12:45.

В ЦПК говорят, что адвокаты Аблова в суде рассказали, что их клиент находится на больничном. Однако следственный судья не имел данных о тяжелой болезни заместителя председатель ОАСК или о том, что он не может оставить медицинское учреждение.

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