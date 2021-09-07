"Талибан" заявил о захвате последней непокоренной провинции

"Талибан" объявил о победе в провинции Панджшер северо-восточнее Кабула - в последнем регионе, который оставался вне власти талибов.

Источник: BBC, Reuters со ссылкой на представителя "Талибана" Забихуллу Муджахида на пресс-конференции

Прямая речь Муджахида: "Панджшер, последнее пристанище беглого врага, захвачен".

Детали: На фотографиях в социальных сетях были изображены члены "Талибана", которые стоят перед воротами резиденции губернатора провинции Панджшер после нескольких дней боев с Фронтом национального сопротивления Афганистана (NRFA), которым командует лидер Панджшера Ахмад Масуд.

Бойцы Сопротивления, однако, заявили, что они по-прежнему присутствовали "на всех стратегических позициях" и "продолжают бороться".

Пресс-секретарь NRF Али Майсам заявил, что он "отвергает заявления талибов" и "Талибан" не захватил Панджшер".

Справка: Панджшерская долина славилась тем, что выдерживала атаки, в том числе как советских войск в 1980-х годах, так и талибов во время их предыдущего правления в 1990-х годах. Это был главный оплот бойцов сопротивления Северного Альянса, которые сбросили талибов при поддержке США в 2001 году после атак на Соединенные Штаты 11 сентября. Здесь проживают жители, которые говорят на фарси, этнически отличные от преимущественно пуштунов-талибов.

Предыстория: