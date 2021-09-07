В Украине за сутки 2 197 больных COVID и 53 смерти

6 сентября в Украине зафиксировали 2 197 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезнью и 53 летальных случая от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 485 человек, выздоровели 1 429 человек.

Источник: Министерство здравоохранения Украины

Детали: Среди новых больных 197 детей и 37 медработников.

Больше всего случаев заболевания в этот понедельник зарегистрировали в г. Киев (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 22 596 человек, методом ИФА – 7 811 человек, экспресс-тестами – 17 992 человека.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 300 504 человек, из них 2 214 606 человек выздоровели, но 54 054 человека умерли от осложнений.

Напомним: Неделю назад, за сутки 30 августа, в Украине зафиксировали 1 356 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни и 51 летальный случай, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 470 человек, выздоровели 1 257 человек.