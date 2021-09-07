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В Киеве после выходных резкий скачок больных COVID-19

Вторник, 7 сентября 2021, 11:49
Фото КГГА

За сутки 6 сентября в столице зафиксировали 304 новых случаев заболевания коронавирусом, 3 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "304 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 3 летальных случая от вируса".

Детали: Среди новых больных 174 женщины в возрасте от 18 до 84 лет, 106 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет, 8 девочек от 20 дней до 17 лет и 16 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

41 человека госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Подольском (53), Соломенском (45), в Святошинском и Дарницком (по 39) районах.

Всего с начала пандемии в столице уже 225 999 подтвержденных случаев коронавируса, 5 291 больной умер, преодолели вирус 217 225 жителей города, из них 232 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория:

  • За сутки 5 сентября в столице зарегистрировали 93 новых больных коронавирусом, за 4 сентября – 141 нового больного.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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