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Вопрос встречи Зеленского и Путина: Россия уже торгуется – Кулеба

Вторник, 7 сентября 2021, 13:38
Фото с Facebook Дмитрия Кулебы

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что Россия должна согласиться на встречу президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина, он также добавил, что в Кремле "уже торгуются" относительно этого вопроса.

Источник: Кулеба в эфире "Завтрака с 1+1" 7 сентября

Прямая речь: "Хорошая новость – они уже торгуются. Если начиналось сначала со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видение этой встречи, то теперь они уже торгуются относительно ее повестки дня. Но саммитом "Крымская платформа"... мы показали, что мы о Крыме никогда не забудем. И Крым – это не та тема, по которой возможны компромиссы".

Детали: Кулеба выразил убеждение, что "тема Крыма будет на повестке дня при любых обстоятельствах, вопрос в том, как это будут публично освещать".

Он также добавил, что Украина готова к встрече с Путиным, а вот в Кремле "постоянно ищут повод, как с этого соскочить", придумывая разные предлоги.

Кулеба призвал Россию "все-таки согласиться на эту встречу и провести откровенный разговор о том, каким образом мы будем прекращать российскую агрессию против нашего государства и деоккупировать наши территории".

Что было раньше: 5 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин подтвердил готовность встретиться с президентом Украины Зеленским, но тему оккупированного Крыма на этой встрече Россия обсуждать отказывается.

Ирина Балачук, УП
Темы: ЗеленскийПутинКулеба ДмитрийРосcияКрым
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