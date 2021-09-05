Встреча Зеленского и Путина: Кремль противится обсуждению оккупации Крыма
Воскресенье, 5 сентября 2021, 14:09
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин подтвердил готовность встретиться с президентом Украины Зеленским, но тему оккупированного Крыма на этой встрече Россия обсуждать отказывается.
Источник: Песков, которого цитирует издание РИА Новости
Детали: По словам пресс-секретаря Путина, Крым "не может быть" пунктом повестки дня переговоров.
Песков сказал, что Путин четко подтвердил готовность встречаться с Зеленским, так как отношения двух стран "надо исправлять", но добавил, что "политической воли из Киева не видно" (речь о том, что официальный Киев не собирается замалчивать тему оккупации Крыма при встрече двух президентов - УП).
Прямая речь: "Продвинуться в вопросе возможной встречи пока не удается".
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский в ответ на статью президента России Владимира Путина о "братских народах" Украины и России заявил, что у Путина нет времени на личную встречу, но есть время для написания больших статей.