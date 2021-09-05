Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Встреча Зеленского и Путина: Кремль противится обсуждению оккупации Крыма

Воскресенье, 5 сентября 2021, 14:09
Встреча Зеленского и Путина: Кремль противится обсуждению оккупации Крыма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин подтвердил готовность встретиться с президентом Украины Зеленским, но тему оккупированного Крыма на этой встрече Россия обсуждать отказывается.

Источник: Песков, которого цитирует издание РИА Новости

Детали: По словам пресс-секретаря Путина, Крым "не может быть" пунктом повестки дня переговоров.

Песков сказал, что Путин четко подтвердил готовность встречаться с Зеленским, так как отношения двух стран "надо исправлять", но добавил, что "политической воли из Киева не видно" (речь о том, что официальный Киев не собирается замалчивать тему оккупации Крыма при встрече двух президентов - УП).

Прямая речь: "Продвинуться в вопросе возможной встречи пока не удается".

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский в ответ на статью президента России Владимира Путина о "братских народах" Украины и России заявил, что у Путина нет времени на личную встречу, но есть время для написания больших статей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинЗеленскийКрымоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Путин
Эрдоган после Зеленского может поговорить с Путиным – СМИ
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Последние новости
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
Все новости...
Реклама: