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Встреча Зеленского и Путина: Кремль противится обсуждению оккупации Крыма

Воскресенье, 5 сентября 2021, 14:09

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин подтвердил готовность встретиться с президентом Украины Зеленским, но тему оккупированного Крыма на этой встрече Россия обсуждать отказывается.

Источник: Песков, которого цитирует издание РИА Новости

Детали: По словам пресс-секретаря Путина, Крым "не может быть" пунктом повестки дня переговоров.

Песков сказал, что Путин четко подтвердил готовность встречаться с Зеленским, так как отношения двух стран "надо исправлять", но добавил, что "политической воли из Киева не видно" (речь о том, что официальный Киев не собирается замалчивать тему оккупации Крыма при встрече двух президентов - УП).

Прямая речь: "Продвинуться в вопросе возможной встречи пока не удается".

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский в ответ на статью президента России Владимира Путина о "братских народах" Украины и России заявил, что у Путина нет времени на личную встречу, но есть время для написания больших статей.

Темы: ПутинЗеленскийКрымоккупация
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