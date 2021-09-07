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Разумков созывает внеочередное заседания Рады, чтобы попросить США стать основным союзником

Вторник, 7 сентября 2021, 13:53

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания 8 сентября для принятия обращения о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО.

Источник: сообщение пресс-секретаря спикера парламента Ольги Туний в Facebook

Дословно: "На повестке дня - проект постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (№5380)".

Детали: Заседание собирается по требованию 153 нардепов. Оно начнется сразу после завершения очередного. Постановление об обращении к США в апреле зарегистрировал нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

В пояснительной записке указывается, что целью постановления является "задействование механизмов стратегических гарантий безопасности для обеспечения территориальной целостности государства и получения надлежащей международной военной помощи".

Украинская правда
Темы: СШАРазумков Дмитрий
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