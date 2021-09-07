Девушке с арбалетом сообщили о подозрении. СМИ разведали ее мотивы

С арбалетом в школу, фото полиции (pl.npu.gov.ua)

19-летней полтавчанке, которая 6 сентября выстрелила из арбалета в двух педагогов 11-й полтавской школы сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство.

Источник: отдел коммуникации полиции Полтавской области, местное издание "Полтавщина" со ссылкой на свои источники, источник УП в правоохранительных органах

Детали: Следователи полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры сообщили девушке о подозрении в совершении преступления по ч. 2 статьи 15 и ч. 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

Она была задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса как общественно опасное лицо.

Следственные действия продолжаются.

Издание "Полтавщина" публикует подробности событий в 11-й школе Полтавы, в результате которых студентка из арбалета ранила двух педагогов. По его данным, задержанная Таисия – студентка Национального университета гражданской защиты Украины, где учится на психолога.

Арбалетчица Таисия фото: "полтавщщина"

Как сообщили источники этого издания, 19-летняя девушка объяснила правоохранителям, что в ночь с 4 на 5 сентября ей приснилось, что она должна кого-то убить. Почему именно учителей 11-й школы, где она определенный период училась, неизвестно.

В качестве оружия она выбрала арбалет, который ей на день рождения подарили родители.

В понедельник 6 сентября девушка зашла в школу, где сначала через открытые двери в кабинет выстрелил в спину учительнице. Затем она выпустила стрелу в заместительницу директора, которая пыталась ее остановить после первого выстрела.

По данным источников, ученик 9-го класса забрал у девушки арбалет, который она отдала без сопротивления. Впоследствии девушку задержали учителя и вызвали полицию.

СМИ пишет, что студентку направили на освидетельствование, но результатов экспертизы еще нет.

Начальник прессслужбы областной полиции Юрий Сулаев отказался раскрыть "Украинской правде" мотивы девушки или хотя бы подтвердить информацию местных журналистов.

В то же время, источник УП в правоохранительных органах подтвердил информацию издания "Полтавщина".

Девушка рассказывает, что в ночь перед событием ей приснилось, что она должна это сделать. Поэтому утром взяла арбалет и пошла в школу. В той школе она училась до 5 класса.

Арбалет девушке подарили родственники на день рождения. Орудие преступления следователи изъяли и направили на экспертизу.

Сама девушка пройдет судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы специалисты оценили состояние ее ментального здоровья.

По данным журналистов, 8 сентября Киевский райсуд Полтавы может выбрать девушке меру пресечения.

Следователи будут просить суд о содержании под стражей.